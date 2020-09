Zo'n coronatest is snel geregeld, dacht ik. Maar dat was een inschattingsfout

Tuurlijk, het was naïef geweest om te denken dat ik een jaartje over zou slaan, dat het hele verkoudheidscircus niet bij mij zou gaan huishouden, maar toch. Bleh. Ik scheld corona even flink de huid vol voor het doorlopend overhoop schoppen van onze levens, maar ik herpak me, zet een streep door alle afspraken en meld me aan voor een retourtje teststraat. Ik dacht eerlijk gezegd dat het in een vloek en een zucht geregeld zou zijn. Maar dat blijkt een totale inschattingsfout. Na een hoop gehannes met mijn DigiD in het GGD-systeem verschijnen er voor de komende dagen twee locaties waar plek is voor mij. 1. Landgraaf. 2. Ede. Mijn mond valt open. Ik heb veel over voor het hele gebeuren, maar een dik uur in de auto? Hoe is het? Dus ik klik: 'nee'. 'Komt het u niet uit, bel dan voor een afspraak', zegt de GGD.