Zoeken naar hoe iedereen mee te laten profiteren van de welvaart; Brede Welvaart kan de weg wijzen

Het begrip Brede Welvaart moet goed in regeerakkoord en coalitieakkoord Eindhoven komen, zodat iedereen straks profijt kan hebben van de florerende economie in Brainport.

Brede Welvaart is vooral bekend door een initiatief van de toenmalige Franse President Sarkozy. Die begreep dat economische groei als doel van de samenleving alternatieven nodig had en de door hem ingestelde commissie Stiglitz kwam in 2009 met het begrip Brede Welvaart. In Nederland zijn organisaties als CBS en Rabobank aan de slag gegaan met het meten van Brede Welvaart. Dat ging al of niet in combinatie met de 17 ‘Sustainable Development’ Goals (SDG’s), vastgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Het gaat om een wereldwijd akkoord over partnerschap, vrede en voorspoed voor de mensheid en de planeet. Zie voor meer details mijn ED artikel van 8 mei.

Viel van mijn stoel van verbazing

Ik viel van mijn stoel van verbazing toen ik op pag. 44 van de CBS Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021 van 19 mei j. l. zag wat De belangrijkste SDG’s bij de 8 thema’s van Brede Welvaart zijn subjectief welzijn, materiele welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Het is echt een representatie van het dominante, maar niet van het duurzame denken! Geen honger (SDG 1) is nl. gekoppeld aan ‘Milieu’, Gelijkheid (SDG 5 en 10) aan ‘Samenleving’. Onderwijs (SDG 4) is alleen gekoppeld aan ‘Arbeid en Vrije tijd’. Andersom is het discutabel om Geen armoede (SDG 1), Gender gelijkheid (SDG 5) en Minder ongelijkheid (SDG 10) alleen te koppelen aan het Brede Welvaart thema ‘Samenleving’.

Op verzoek van Stijn Steenbakkers, wethouder Economische Zaken in Eindhoven, onderzocht de Rabobank wie profiteren van de economische groei in de stad. “Eindhoven is een stad in het Brainportgebied. Er is grote groei en veel werkgelegenheid, mede door de aanwezigheid van Philips en ASML. Maar sommige mensen kunnen niet meeprofiteren”, lees ik van de wethouder op de website van het Ministerie van Onderwijs in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie. Brede Welvaart is het startpunt voor zijn portefeuille. Het Eindhovens College van Burgemeester & Wethouders startte daartoe Blik op Eindhoven, een traject om van de bewoners van de stad te horen wat zij belangrijk vinden.

Als gevolg van een Burgertop (28-30 april) en een Talkshow (22 mei) ontstaan er vier zogeheten ‘reisgezelschappen’. De Stad van Thuis in eigen Buurt, De Stad van Kansen, de Stad van Samen en de Stad van Groen en Gezond. De bedoeling blijkt dat de vier groepen redacties zijn, die samen een krant maken. Ik ben zelf bij de eerste bijeenkomst van de Stad van Samen. Er zijn 6 deelnemers, waarvan 4 hoogopgeleid, wit, man en gepensioneerd. Al met al leuke vormen allemaal (Blik, reis en krant) maar er komt hoogstens een zeer indirect antwoord op de hoofdvraag: hoe kunnen mensen gaan meeprofiteren van de groei in de regio?

Welvaart voor de gehele wereld

Voorbeelden van hoe Brede Welvaart een invulling krijgt los van de oorsprong van het begrip. De beste invulling ervan lijken mij de SDG’s, waarmee we Brede Welvaart realiseren voor de gehele wereld. SDG Nederland heeft een concept gemaakt van een Regeerakkoord. Deze kreeg een enthousiaste ontvangst van minister Kaag. Hopelijk brengt ze en krijgt ze de oorspronkelijke definities en aanleidingen als D’66 leider goed in een regeerakkoord met Mark Rutte en krijgen ze daardoor gewone Nederlanders mee en een duurzaam Nederland voor elkaar! Hopelijk komt daardoor Brede Welvaart ook goed in de programma’s van de politieke partijen en in een coalitieakkoord van de gemeente Eindhoven na de verkiezingen 16 maart volgend jaar.

Sjaak Evers is bedrijfskundige en betrokken bij Eindhoven in Dialoog en stichting Ik Wil