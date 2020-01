Zoekt u alvast een paar jankfilms uit

Column Personen met verward gedrag redden het niet in hun eentje

18 januari Een vriendin bij mij op bezoek en ze vertelde over haar nieuwe werk. Daar was ze aan gekomen doordat ze de cursus Mental Health First Aid (MHFA) had gevolgd. Gratis. Nu is zij een natuurtalent in het omgaan met mensen met verward gedrag, dus ik denk niet dat zij van de cursus veel heeft opgestoken, maar het zou voor veel mensen - waaronder ikzelf - heel leerzaam zijn.