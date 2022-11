Zolang hun klimaatacties geweldloos zijn moet de politie deze idealistische jongeren met coulance behandelen

Column In de rij staan en gehoorza­men, daar zijn we in dit land niet zo goed in

Werkdagen in de journalistiek kunnen soms plotseling heel anders uitpakken dan je ze had gepland. Je hebt dan een afspraak in je agenda staan, je zou ook nog iets doen met onderwijs en plots belt je politiecollega. Of je met een team mee kan dat in de bossen van Hoogeloon op zoek is naar een vermiste vrouw.

23 november