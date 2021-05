Zolang ze geen kwaad doen mag de overheid daklozen oogluikend toestaan dat ze tijdelijk in een hut in het bos wonen

Geef je mening over onderwerpen die spelen in de regio Eindhoven en Helmond.

Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer: Arbeidsmigranten wonen in de bossen.