Zonder vrijwilligers als Mien zou dit land een stuk killer zijn

INGEZONDEN OPINIE Reclamebor­den zijn een ramp voor het landschap; geen reclame in het middenge­bied graag!

26 juni LIESHOUT - Reclame is buiten de bebouwde kom vrijwel altijd storend. Helemaal is dat zo, zowel voor buurtbewoners als voor de dierenwereld, als ze gedurende de nacht verlicht blijft. Een omgeving die geen storende elementen bevat doet weldadig aan en nodigt uit om er in te vertoeven. Ze zorgt voor de stilte die we nodig hebben om tot rust te komen en wapent ons tegen de overspannen en veeleisende samenleving.