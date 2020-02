‘Zozo, ook naar de dokter?’

Eindtijd

15 februari Onder het spoorviaduct lag een vreemd hoopje stof, waar ook nog iemand onder bleek te liggen. Vlak voorbij het viaduct stond weer een viertal Jehova’s getuigen achter een rek met folders. Een poosje waren ze weg geweest, ongeveer in de periode dat de club beschuldigd werd van het naar buiten toe verdoezelen van kindermisbruik. Gods leger telde in het aardse heel wat verknipte kostgangers en viespeuken, al hadden ze vermoedelijk toch de bui zien hangen. Maar nu stonden ze weer vlakbij het station of er nooit wat gebeurd was.