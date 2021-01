Zullen we dit kansloze schooljaar overslaan? Beginnen we volgend jaar - gevaccineerd, fris, fruitig en wel - gewoon met een schone lei

Wat ik met deze anekdote wil zeggen is dat het pedagogisch gezien eigenlijk volslagen onverantwoord is om mij in het kader van thuisonderwijs onze oudste te laten helpen bij de rekenles. Om mij überhaupt iets jufferigs te laten doen trouwens. Want taal, daar heb ik naar mijn eigen bescheiden mening wél gevoel voor, maar toen de zevenjarige alle werkwoorden in een zin moest aanstrepen, had ik de grootste moeite het begrip ‘werkwoord’ voor hem te definiëren. En zo beginnen veel ouders ‘m vermoedelijk een beetje te knijpen. Want al dat thuisonderwijs; dat kan niet anders dan tot leerachterstanden leiden. En van die stress wordt het in de thuisklas niet bepaald gezelliger.