Zwemles in coronatijd: uitdaging voor curlingmoeders

Leer mij mijn kroost kennen. Die rennen straks na de zwemles in al hun achteloze slordigheid in zwembroek, zeiknat en met achterlating van alle zorgvuldig door mij ingepakte spullen rechtstreeks de stormachtige herfst in. Net zoals wanneer ik ze 's ochtends niet help met aankleden, ze in pyjama naar school zouden gaan en als ik ze 's avonds niet assisteer bij het douchen ze met schuim in hun haar - mits ze er überhaupt shampoo in hebben gedaan - in bed zouden kruipen. Dus nee, zonder mijn constante moederlijke zorg zijn ze nergens.