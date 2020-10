Zwijgen en hummen en de maandagmorgenblues verdwijnt

Commentaar Belangrij­ker dan testen is het voorkomen van besmetting

24 september Het kabinet kreeg er aardig van langs in het Kamerdebat over het coronabeleid. Vooral de klungelige communicatie over mondkapjes in de zorg en het tekort aan testcapaciteit worden Rutte c.s. aangerekend. Het kan geen kwaad om daar enkele kanttekeningen bij te plaatsen.