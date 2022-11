100 jaar farmacie in Oss: een avondje terug naar vroeger, maar óók een kijkje in de toekomst

Echtpaar Ramzy uit Oss benoemd tot Ridder in Orde van Oranje Nassau voor inzet in Koptische kerk, voor arme gezinnen in Egypte en nog meer

OSS/EINDHOVEN - Een koninklijke onderscheiding voor een bijzonder echtpaar. Meneer en mevrouw Ramzy uit Oss zijn maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het paar kreeg de onderscheiding voor hun inzet op meerdere terreinen. Burgemeester Wobine Buijs reikte de onderscheiding uit in de Koptisch Orthodoxe Kerk in Eindhoven.

21 november