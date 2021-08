12 huizen in Uden bezichtigd, 6 keer bod flink boven de vraagprijs, maar nog steeds niet raak voor Pim en Wendy

Politie neemt in Berghem step van hardleerse bestuurder in beslag

10 augustus BERGHEM - De politie heeft in Berghem de elektrische step van een hardleerse bestuurder in beslag genomen. De tweewieler voerde geen kentekenplaat en mag daarom niet op de openbare weg gebruikt worden. Het is volgens de wijkagent voor het eerst dat een dergelijke step van de weg is gehaald in Berghem.