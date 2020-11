15 jaar en 8 jaar cel voor terreurcampagne in Oss en Eindhoven

Tegen de twee mannen werd vorige maand 20 jaar (Nicky P.) en 15 jaar (Dumitru M.) geëist. De officier van justitie bestempelde het duo in zijn requisitoir als ‘huurlingen in Brabant, voor al uw grote en kleine aanslagen'. Het duo voerde samen met Dennie van der Z. in de loop van 2018 een serie aanslagen uit in Oss en omgeving op huizen en auto's. Dat gebeurde met brandbommen, maar ook met handgranaten. De drie mannen deden dit in opdracht, maar hebben nooit willen vertellen van wie.