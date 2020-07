5,5 jaar cel voor mannen uit Bergeijk en Eindhoven om groot drugslab Reek, te weinig bewijs tegen 'brein’

De Hoeve in Lith moet als eerste mfa in Oss worden geholpen met lening

12:00 LITH/OSS - Gemeenschapshuis De Hoeve in Lith leent 15.000 euro van de gemeente. Dat geld is nodig om de klappen op te vangen die De Hoeve door het coronavirus en de gedwongen sluiting heeft gekregen. Daarmee is het de eerste van 23 mfa's in Oss die zich met een acute noodvraag bij de gemeente meldt.