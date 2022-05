50-jarige Osse Reddingsbrigade tovert Geffense Plas om tot ‘rescueland’

Grote oefening

Zo is er de gelegenheid om mee te varen op de reddingsboten, zijn er demonstraties van de verschillende hulpdiensten, kunnen jeugdige bezoekers op expeditie Rescueland, is er een show van meer dan dertig hulverleningsvoer- en vaartuigen en is er een grote oefening van alle hulpdiensten samen. ,,Meer dan genoeg reden om naar Rescueland 2022 te komen”, stelt de jarige zelf.

De Reddingsbrigade Oss is in 1972 opgericht door een aantal enthousiaste zwemmers die vonden dat Oss ook toe was aan een reddingsbrigade. Van een vereniging met slechts een paar zwemuren en een twintigtal leden is de vereniging inmiddels uitgegroeid naar een vereniging met een zwemtak met onder andere beoefening van de lifesavingsport, een tak waterhulpverlening en een EHBO-tak. Inmiddels heeft de vereniging ruim 450 leden en behoort daarmee tot de grotere reddingsbrigades in Nederland.