A50 tussen Eindhoven en Oss dicht door ongeluk bij Ekkersrijt

Graanplet­te­rij De Halm uit Hees­wijk-Din­ther steeds meer op de internatio­na­le toer

24 maart HEESWIJK-DINTHER - Het idealisme is er allerminst verdwenen, maar graanpletterij De Halm in Heeswijk-Dinther pakt het groots aan. Hogere omzet en meer ontbijtproducten, zoals muesli’s en granola’s. Met een afzet tot ver in het buitenland, zelfs in Japan.