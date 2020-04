Aannemer belooft beterschap na doodmaaien broedende eend in Oss: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Karmeliet Theo Lamers uit Oss (82) overleden aan coronavi­rus, gestorven in het harnas

15:36 OSS - Tot op het laatst stond de dienstbare geestelijke zelf andere mensen die zorg nodig hadden bij, in die zin is hij in het harnas gestorven. De Osse Karmeliet Theo Lamers, oud-pastoor van de Titus Brandsmaparochie, is maandagochtend in alle vroegte op 82-jarige leeftijd overleden in zorghotel Udens Duyn.