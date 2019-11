Acht handgranaten gevonden op woonwagenkamp in Lith, verdachte ontkomt aan politie

video + updateLITH/OSS - Bij de grootscheepse doorzoeking van het woonwagenkamp aan de Maasstraat in Lith zijn donderdag acht handgranaten gevonden. Een vierde verdachte in het onderzoek in operatie Alfa naar de Osse topcrimineel Martien R. werd niet aangetroffen.

,,De kans bestond dat hij op één van de locaties aanwezig was, maar hij werd niet aangetroffen”, meldt de politie. Naar de man wordt nog gezocht. De handgranaten zijn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld. Rond het middaguur werd het kamp tijdelijk ontruimd.

Vuurwapen

In een chalet in het Friese Sumar, dat in verband met dezelfde operatie ook werd doorzocht, is donderdag een vuurwapen aangetroffen. Het doorzochte chalet ligt op een vakantiepark van zo'n 250 woningen. ,,Alle objecten houden verband met het grote onderzoek naar een criminele familie in Oss”, meldt de politie, doelende op de familie R. Deze familie, Brabants ‘most wanted’, speelt de hoofdrol in politieoperatie Alfa.

De doorzoeking van het kamp in Lith wordt aan het begin van donderdagavond afgerond en gaat vrijdag verder. Kampbewoners zijn op een andere locatie ondergebracht, vertelt de politie. Die viel donderdagochtend rond 6.00 uur met arrestatieteams binnen op de twee locaties. Sindsdien zijn eenheden bezig met de zoekactie, de nieuwste stap in de operatie naar Martien R. en zijn familie.

Het kamp en de directe omgeving werden volledig afgesloten. Daarvoor gebruikte de politie zo'n 700 meter aan hekken. Specialisten van Defensie en de Belastingdienst en meer dan honderd agenten waren donderdag in touw. De politie-actie in Lith is qua grootte vergelijkbaar met die van vorige week op het woonwagenkamp in Oss.

Martien R.

Daar werden Martien R., zijn zoon Anton en oudere broer Toon opgepakt. Tijdens het drie dagen durende onderzoek op dat kamp aan de Hoogheuvelstraat werden onder meer kalasjnikovs, M16-vuurwapens, munitie, explosieven, geld en drugs gevonden in ondergrondse ruimtes. ,,De vondst onderstreept het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk”, aldus politie en justitie.

Bewoners in Lith hadden mogelijk al gedacht dat de politie het ook op hun kamp had voorzien. Een buurtbewoner meldt tegenover deze krant dat de kampbewoners de afgelopen dagen druk zijn geweest met opruimen.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat men het kamp in Lith niet tegelijkertijd kon binnenvallen met het kamp in Oss. Dat heeft te maken met de capaciteit en de logistieke aspecten van de operatie.

De politie heeft een inval gedaan in een woonwagenkamp in Lith. De inval maakt deel uit van Operatie Alfa, een politieonderzoek naar een criminele familie in Oss.

Veel politie op het woonwagenkamp in Lith, donderdagochtend.

Chalet in Friesland

Het vuurwapen dat in het Friese chalet werd aangetroffen, was verstopt onder een matras. ,,De doorzoeking van het chalet op het vakantiepark is helemaal afgerond”, laat de politie weten. De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat het vakantiepark op geen enkele manier wordt gelinkt aan de criminele activiteiten van de familie.

De politie is ook binnengevallen in een huis en een bedrijf in Oss. Het gaat om een isolatiebedrijf aan de Scheldestraat. Er werden auto’s in beslag genomen.

Operatie Alfa begon vorige week woensdag. Op een woonwagenkamp in Oss vond dus een enorm onderzoek plaats. Later waren er ook doorzoekingen in Berghem, Macharen en Oijen (zie onderstaand kader). In Berghem werden onder meer harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden.

