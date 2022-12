Acht jaar cel voor jarenlang misbruik kwetsbare stiefdochters en stiefzoon in Oss

Contactver­bod met ouders en celstraf voor zoon (27) die vader sloeg in Oss

DEN BOSCH/OSS - ,,Mijn zoon is te ver gegaan. Hij heeft hulp nodig.” Dat zei de vader van Ossenaar Ismaël C. (27) wanhopig tegen de politie. C. stond deze week voor politierechter J. Elagab in Den Bosch. Volgens de aanklacht ging hij afgelopen september op de vuist met zijn ouders.

