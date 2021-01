Actie bij Movianto in Oss om vaccinatie tegen corona te versnellen

Movianto in Oss verdubbelt in omvang: ‘Ook positief gevolg voor werkgele­gen­heid’

24 december Movianto, gevestigd op bedrijventerrein Vorstengrafdonk in Oss, gaat vrijwel verdubbelen in de omvang. De logistieke dienstverlener gaat aansluitend aan het huidige bedrijfspand een nieuwe hal zetten. Die moet begin 2022 in gebruik genomen worden. Movianto speelt nu een cruciale rol in opslag en verspreiding van de vaccins voor de bestrijding van corona.