Afgehakte neus en oren, implantaten op zijn voorhoofd: je kunt Henry (33) zomaar tegenkomen in Brabant

Wellicht heeft u hem al eens zien lopen, door het centrum. Moest u nóg een keer kijken, of u wel gezien had wat u dácht dat u zag. Dat is hij inmiddels gewend hoor, staarders en nagapers vallen hem echt niet meer op. En het zal hem worst wezen wat u vindt van zijn uiterlijk. Niet in de laatste plaats omdat hij geen woord Nederlands spreekt, en de enige woorden Engels die hij kent ‘Red Skull’ en ‘bodymodification’ zijn. Red Skull is zijn naam en bodymodification zijn levenswerk.