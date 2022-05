Akkerbouwer Heesch ten strijde tegen zonnepark: ‘Afspraak is géén zonnepanelen op landbouwgrond’

OM gelooft nog steeds dat Ossenaar (33) glas gooide, slachtof­fer verloor zicht in linkeroog

DEN BOSCH/OSS - Een 33-jarige Ossenaar gooide op 11 juni 2017 wel degelijk het glas in café De Keijzer in Oss, dat het oog van een destijds 16-jarig meisje doorboorde. Dat stelde het Openbaar Ministerie tijdens het hoger beroep van de man bij het gerechtshof in Den Bosch. Het slachtoffer raakte die nacht nagenoeg blind aan haar linkeroog.

