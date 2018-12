Als eerste verslaggever ter plaatse bij het spoordrama in Oss: staren naar het spoor, in de hoop niks te zien

Osse nieuwjaars­duik hoopt stijgende lijn vast te houden

26 december OSS - Vorig jaar gingen liefst 230 ‘duikhelden’ het water in bij de Osse nieuwjaarsduik. Dat betekende een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Wordt die tendens dit jaar voortgezet? Het zou zomaar kunnen, want op 1 januari kan er om 15 uur een frisse neus - of beter gezegd koud lijf - worden gehaald in de Geffense Plas.