‘Als je hem hebt wil je hem ook graag houden'. Oonivoo in Uden raakt Michelinster kwijt; Versaen in Ravenstein houdt 'm

Met ‘echt heel erg rot', ‘een mokerslag’ en ‘zwaar aangeslagen'. Met woorden van onder andere deze strekking geven chef-kok Jasper Kox en eigenaar Marco van Bergen van het Udense restaurant Oonivoo hun gevoelens weer. Eind 2018 was de euforie nog groot. Toen werd het nog zo jonge restaurant beloond met een Michelin-ster. Maandag maakte Michelin officieel bekend dat het Udense restaurant niet meer sterwaardig is. En dat komt hard- keihard aan in Uden. ,,We zijn echt teleurgesteld", aldus van Bergen.