Auto belandt op metershoge talud naast A50 bij Ekkersrijt, rechterrijstrook dicht

Verdachte steekpar­tij Nistelrode blijft vastzitten, maar ook goed nieuws voor hem: verhoren van 4 getuigen

24 maart DEN BOSCH/NISTELRODE - Kamil K. ontkent fel dat hij op 6 december 2020 twee bezoekers van een feest (in coronatijd) op de Dintherseweg in Nistelrode met een mes probeerde te doden of zwaar lichamelijk letsel wilde toebrengen. ,,Dat ik vanuit het niets mensen zou gaan neersteken, dat is toch volkomen onzin.”