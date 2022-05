Auto botst op voorligger bij spoorovergang in Oss, treinen rijden tijdelijk langzamer

Vrijwilli­ge verkeersre­ge­laars voor leeuwen geworpen op druk kruispunt in Oss: ‘Kijk uit, achter je’

OSS - Wie het verkeer op een druk kruispunt kan dirigeren, heeft zeker geen moeite met een eenvoudige wegafsluiting. Daarom krijgen de vrijwillige verkeersregelaars in Oss een cursus die een tikje over de top is.

7 mei