Auto brandt volledig uit in Osse wijk waar in week tijd drie woningen zijn beschoten

Onrust in Schadewijk

Eind vorig jaar werden in dezelfde straat twee auto's in brand gestoken. In Schadewijk waren in de maanden ervoor ook al meerdere auto’s volledig uitgebrand aangetroffen .

Of de autobrand te maken heeft met de beschietingen van afgelopen week is niet bekend, wel is duidelijk dat het onrustig is in Schadewijk. In de Osse wijk werden de afgelopen week drie huizen beschoten. Aan de Vijversingel vond de vierde beschieting plaats. De gemeente beloofde extra toezicht door politie en boa’s in de Merelstraat in te zetten. Met ook de ‘nadrukkelijke aanwezigheid’ van de zogenaamde straatcoaches hoopt de gemeente het gevoel van onveiligheid in de straat enigszins weg te nemen.