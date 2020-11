Auto schept man die afval in berm langs A50 opruimt

Vuurwerk versplin­tert geliefd kruisbeeld Lithoijen: ‘ze hebben de geschiede­nis vernield’

22 november LITHOIJEN - De knal, vuurwerk wordt er gedacht, was enorm, de gevolgen desastreus. Van Jezus zijn nog maar een paar brokken over: een hoofd, een losse vinger, een arm. Het dorp is geschokt. ,,Er is een stuk van de geschiedenis van Lithoijen vernield.”