Autodieven voor tweede nacht aan de haal met twee bestelwagens van Renault in Ruwaard

Auto belandt onderstebo­ven in Osse sloot, bestuur­ster naar ziekenhuis

OSS - Een automobiliste is zondagavond met haar auto ondersteboven in een Osse sloot terechtgekomen. Medewerkers van de politie en ambulance konden de vrouw uit haar auto aan de Oijenseweg bevrijden. De bestuurster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

28 februari