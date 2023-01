Autoruiten krabben, instappen en... stuur weg? ‘Het is in drieënhalve minuut gebeurd!’

met video Explosie knalt ruiten uit apparte­ment in Oss, zwaar vuurwerk mogelijke oorzaak: ‘Klonk als een granaat’

OSS - Bij een appartement aan de Vianenstraat in Oss heeft woensdagavond een explosie plaatsgevonden die mogelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De explosie beschadigde de woning in het appartementencomplex.

7:42