Baas van taurossen schrikt van idee om dieren uit te bannen in Oss

Lulboompop maakt heel wat los met 1 aprilgrap in Megen: ‘Nog nooit zoveel bereik gehad’

1 april MEGEN - De bekende ‘Lulboom’ in Megen wordt binnenkort gekapt. Tenminste, dat staat in een bericht dat de organisatie van het festival Loomboompop afgelopen week massaal verspreidde. In werkelijkheid gaat het om een 1 aprilgrap.