Badje met ‘paarse krokodillen’ leidt Osse huisartsen naar ambtelijke molen

OSS - Een ludieke actie tegen de bureaucratie. Dat was het idee achter het zwembadje met ‘paarse krokodillen’ voor huisartsenpraktijk Lievekamp in Oss. Maar hebben de huisartsen daar wel een vergunning voor aangevraagd?

,,Het is sneu en grappig tegelijkertijd", reageert een van de huisartsen. ,,Juist datgene waar we actie tegen voeren, de ongebreidelde bureaucratie, deed ons in de ambtelijke molen belanden.” Twee handhavers van de gemeente stonden deze week op de stoep met de vraag of er wel een vergunning was aangevraagd voor het badje in de openbare ruimte. Als blijkt dat dat niet het geval is, wordt vriendelijk verzocht dat alsnog ‘even’ te regelen.

Twee weken van tevoren

Een telefoontje naar het gemeentehuis leert dat er toch wat meer aan vast zit dan een simpele melding. ,,Het moest digitaal, de betreffende afdeling was om vier uur al gesloten en het had twee weken geleden al in gang moeten zijn gezet.” Dat haalt dus niks meer uit. ,,We halen het badje sowieso al elke avond binnen. Vrijdag sluiten we de actieweek af en staat het er nog één keer. Ik geloof niet dat die aardige handhavers hier een groot punt van gaan maken.”

Een ding hebben de huisartsen met hun ‘illegale’ badje in ieder geval bereikt. ,,Een collega van een andere praktijk heeft hier een bericht van op Twitter gezet en dat is viral gegaan. We worden nu van alle kanten benaderd met vragen en steunbetuigingen.”

