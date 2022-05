Basisscholieren bouwen insectenhotels tijdens bomenfeest in Oss: ‘Beestjes zijn niet vies’

HERPEN/OSS - In natuurgebied Herperduin vieren zeshonderd Osse basisscholieren dinsdag het bomenfeest. Kinderen leren op een natuurvriendelijke manier knutselen en bouwen met alles wat er te vinden is in het bos. ,,Wat zijn beestjes kriebelig!”

,,Een mier is vijf punten waard, een pissebed zeven! Wees wel voorzichtig als je het beestje oppakt, je moet hem niet doodmaken,” roept een van de instructeurs van natuurcentrum Elzeneind. De aandacht van de kinderen is snel vervlogen. ,,Aandacht! Luisteren!” roept de juf om ze weer tot aandacht te manen. Ze willen snel aan de slag. Met een potje en een vergrootglas mogen ze op pad om allerlei ‘kriebelbeestjes’ te vinden. Maar ze worden nog wel gewaarschuwd: ,,Je mag absoluut geen hagedis vangen in je potje, want dat is een beschermde diersoort.”

Al na een paar minuten komen de eerste kinderen opgewonden met hun vondst naar de instructeurs toe. ,,Oh, je hebt een kever gevonden!”, zegt een van de instructeurs. ,,Mooie spin zeg!”, zegt ze tegen een van de andere kids. De medewerkers van het natuurcentrum weten precies welke insecten hier in Herperduin rond lopen. Ze vertellen ook allerlei weetjes bij elk beest. Zo blijkt dat een van de gevangen spinnen in verwachting is van allemaal baby spinnetjes. De vinder van de spin is Stijn (10). ,,Ik vind beestjes wel leuk maar sommige zijn eng, zoals deze spin.” De instructrice: ,,Er zit een zakje achterop het lijfje, daarin draagt ze haar eitjes. Dit is een sterke moederspin want ze moet constant de eitjes beschermen. ”

Oss organiseert mee

Het bomenfeest wordt al 19 jaar georganiseerd in Herpen. De gemeente Oss vindt dit ook belangrijk, vandaar dat zij dit bomenfeest mee organiseren. De bomendag is belangrijk voor kinderen om kennis te maken met de natuur, zegt Pam van der Zwet van natuurcentrum Elzenhoek. ,,Kinderen moeten de waarde van het bos en de natuur leren zien. Sommige kinderen zijn tot vandaag, nog nooit eerder in het bos geweest!”

Elk jaar komen een paar Osse wethouders even meekijken. Met de paardenkoets worden ze door het duin en bos gereden, langs alle activiteiten. Een van de wethouders, Kees van Geffen is enthousiast: ,,Ze zijn hier begonnen met hutten bouwen en ze hebben zoveel plezier. Een groepje kwam meteen met allemaal grote takken aansjouwen, maar ze hebben helemaal geen plan bedacht voor hoe ze de hut willen bouwen.” De kinderen mogen bij het bouwen alleen maar dode takken gebruiken, ,,ook geen touw om de takken aan elkaar te knopen,” vult Van der Zwet aan.

Volledig scherm Boomfeestdag in Herpen. Leerlingen van basisschool het Molenveld in Berghem maken een insectenhotel met de hulp van vrijwilliger Wik de Kinderen. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Eerste klas insectenhotel

Verderop in het bos is een andere klas bezig met het maken van een insectenhotel. Vrijwilliger Wik van Kinderen spreekt een paar leerlingen toe: ,,Als je deze buiten ophangt komen er beestjes in en die leggen dan eitjes. Daar komen weer nieuwe beestjes uit. Zo helpen we de insecten, want ze hebben het moeilijk in Nederland.” Vooraf aan deze dag hebben de basisscholieren ook les gehad over bomen en waarom de natuur belangrijk is, vertelt leraar Marc Heesbeen van de Hertogin Johanna school. ,,Ze hebben geleerd dat het goed is voor mens en dier als wij goed omgaan met bomen.”

Kriebelig

Met een zaag en handboor bewerken de kinderen stukjes hout en andere materialen zodat ze een insect-vriendelijk hotel kunnen bouwen. Niek (11) is samen met een klasgenootje bezig met houtjes en stro bij elkaar te binden. ,,Beestjes zijn niet vies. Ik voel mij zelfs schuldig als ik een insect van mijn been af gooi.” Klasgenoot Fenne (12) heeft daar geen moeite mee: ,,Ze zijn zo kriebelig.”

Van Der Zwet hoopt dat door de kinderen dit nu al te laten ervaren, ze later beter nadenken over duurzaamheid. ,,Als je eerder van de natuur gaat houden, maak je later bewustere keuzes.”