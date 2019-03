Bedrijf verliest vier werknemers in twee weken: Peter Hovens was collega van drie omgekomen Portugezen

VIDEO Topdrukte in carnavals­win­kel Oss: ‘Alles wat geel-blauw kleurt is goed’

15:18 OSS - Topdrukte deze vrijdag bij de carnavalswinkel van Opera Men van Peter van Lieshout in de Osse Kerkstraat. ,,Ik verkoop heel veel Osse carnavalsartikelen", vertelt de ondernemer die zelf ook verkleed is. ,,Als het maar geel-blauw is. Het is goed om kleur te bekennen in het Osse.”