Beelden tonen hoe brandstichter leven op spel zet in Osse loods: 'Die man moet gewond zijn’

VIDEOOSS - De man die woensdagnacht vier vrachtwagens van het Osse transportbedrijf Van de Camp in brand stak en daarmee een spoor van vernieling achterliet , is die nacht aan de dood ontsnapt. Dat valt te zien op bewegende beelden die het bedrijf op Facebook heeft geplaatst. De brandstichter kan nog maar net wegkomen van de enorme vlammenzee die hij even daarvoor met een brandbare vloeistof in gang zette.

De verwoestende brand op het Osse industrieterrein De Geer heeft diepe indruk gemaakt op bedrijfseigenaar Theo van de Camp en zijn personeel. ,,Dit is een klap in je gezicht, een enorme kostenpost voor mijn bedrijf”, zegt hij aangeslagen tegen het Brabants Dagblad. ,,Een ramp kun je wel stellen, maar aan de andere kant maakt dit ons ook sterker. We gaan hier volgend jaar sterker uitkomen, dat weet ik zeker.”

Gouden tip

Van de Camp looft een geldbeloning van 2500 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de dader. Over wie het kan zijn tast de Berghemnaar in het duister. ,,Ik ben niet bedreigd en heb met niemand een conflict. We snappen er helemaal niets van. De ‘waaromvraag’ is voor mij eigenlijk nog belangrijker dan dat deze man gepakt wordt.”

Door de brand is Van de Camp vier vrachtwagens kwijt. Eén van de voertuigen was slechts zes weken oud. Hij is goed verzekerd zegt hij, maar hij gaat er ‘uiteraard niet op vooruit’. ,,Wat ik wel merk is dat ik echt geweldig personeel heb. We zijn na dit alles dichter bij elkaar gekomen, zetten samen de schouders eronder. Die betrokkenheid en compassie voor ons vak vind ik echt prachtig om te zien.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm De vlammenzee in de Osse loods © VD Camp

Brandwonden

Van de Camp, als vrijwilliger actief bij de brandweer, denkt niet dat de brandstichter een professional is. ,,Hij staat wel heel dicht op het vuur en draagt per slot van rekening een trainingsbroek. Het kan haast niet anders of hij heeft brandwonden opgelopen. Laten we hopen dat er iemand is die dat opmerkt en dat aan ons of aan de politie wil doorgeven. Deze man moet gepakt worden.”

De beelden op de Facebook-pagina van Van de Camp gaan op het moment heel Nederland over. Meer dan 600.000 mensen hebben de video al gezien.

Eerder brand