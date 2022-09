Berchplaets open, ook voor ouderen, maar Herfstzon zegt deze week bijeenkomsten af

,,Het lijkt erop dat het tamelijk mild verloopt, dat is wat ik hoor tenminste”, zegt Henk van Breda, voorzitter van De Herfstzon, de Berghemse afdeling van de kbo. Nadat vorig weekend het 60-jarige bestaan van de vereniging uitgebreid gevierd werd, met een heilige mis in de kerk, daarna feest in De Berchplaets en tot slot een diner in De Merx, kwamen er begin deze week verhalen over besmettingen. ,,En dan kan je geen risico nemen”, zegt Van Breda. ,,We hebben overlegd met de huisartsenpraktijk, voor advies, en die hadden dezelfde signalen gekregen. Toen hebben we besloten dat het niet raadzaam was de grote activiteiten die deze week gepland stonden door te laten gaan.”