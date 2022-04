Bernhoven werkt reorganisatieplan uit, nog veel onzeker: ‘Niets doen is geen optie’

UDEN - De ingrijpende reorganisatie van ziekenhuis Bernhoven in Uden is nog met veel onzekerheden omgeven. Om uit de financiële problemen te komen moeten er 110 mensen afvloeien maar wie dat zijn is nog niet duidelijk. Ook is nog altijd niet bekend met welk ander ziekenhuis in de regio Berhoven gaat samenwerken.