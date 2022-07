Beschoten huis in Oss heeft link met liquidatie: ‘Iedereen zag dit aankomen. Waarom deden politie en gemeente niks?’

UPDATE + VIDEOOSS - In de Merelstraat in Oss is woensdagochtend voor de tweede keer in een week tijd een woning beschoten. Het huis is van vrienden van het 23-jarige slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de Leeuwerikhof, in april van dit jaar.