Besluiteloos VDG in greep van de angst

,,We kunnen dit besluit niet voor ons uit blijven schuiven.” De normaal zo stoïcijnse wethouder Johan van der Schoot liet donderdagavond na een lang debat in de raadscommissie merken dat hij onderhand klaar is met de eindeloze discussie over windmolens in de Lithse en Geffense polder. ,,Ik durf te stellen dat er geen onderwerp in deze raad is geweest dat zo uit en te na belicht is en waar iedereen die er wat van vindt zijn zegje over heeft kunnen doen. We zullen een keer een keuze moeten maken. Ook als dat een negatief besluit is.”