Bestuurster Stint ‘enorm opgelucht en geëmotioneerd’ nu ze weet dat haar niets verweten wordt

Onderzoek spoordrama Oss nog niet klaar, ‘remmen van Stint deden het niet’

11:31 OSS - De Stint die vorig jaar op een spoorwegovergang in Oss door een trein werd gegrepen was op geen enkele manier te stoppen, heeft de bestuurster aan politie en Openbaar Ministerie verklaard. Getuigen bevestigen de verklaring van de bestuurder. Het technisch onderzoek is echter nog niet klaar.