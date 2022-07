Bierbrouwerij De Kluys in Neerlangel breidt uit met terras en proeflokaal

Godfried met den Baard. Met deze tripel begon het allemaal voor Dorus van de Rijdt en Frenk Zegers op de stal aan de Sint Jansstraat in Neerlangel. In 2017 maakten ze van hun hobby een officieel bedrijfje. Enkele malen per maand brouwen ze sindsdien batches van 100 liter per keer. Het assortiment werd uitgebreid met blond bier en een aantal op eikenhouten vaten gerijpte bieren. De flesjes worden in de directe omgeving afgezet bij horecazaken en winkels.