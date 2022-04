Bij aanslag op Turks hotel was Carina in 1993 het enige buitenlandse slachtoffer: een even tragische als toevallige dood

Dollemans­rit langs drukke plekken onder invloed van amfetamine: dader moet minder lang cel in dan justitie wil

DEN BOSCH/HEESCH - Twintig keer opgepakt voor rijden zonder rijbewijs, vijftien in beslag genomen auto's en nu eindelijk ook een celstraf. De 41-jarige J.W. moet negen maanden en één week de gevangenis in na een dollemansrit door Oss en Heesch. Ook mag hij twaalf maanden niet autorijden. Het OM had een veel hogere straf geëist.

4 april