Blikseminslag bij UDI'19, vele tienduizenden euro's aan schade

Oss zet volgende stap richting windmolen­park in Lithse polder met akkoord op regioplan

9 juni OSS - De bouw van windmolens in de Lithse polder is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad van Oss stemde woensdagavond in grote meerderheid in met het regionale plan waar de turbines deel van uitmaken. Alleen de SP is tegen.