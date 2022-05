Borden op Maasdijk waarschuwen motorrijders: gedraag je! ‘Maar of het helpt...’

Politieke partijen Oss bereiken akkoord over nieuwe coalitie

OSS - De vier politieke partijen die in Oss onderhandelen over een nieuwe coalitie zijn tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. Ook is er overeenstemming over de samenstelling van het college van B en W en over de taakverdeling. Dat maakt formateur Jan van Vucht dinsdag bekend.

