Boy leeft in plaats van voorspelde 9 maanden al 11 jaar met tumor in hersenstam: ‘Artsen weten ook niet hoe het kan’

Is het een wonder dat je nog leeft?

,,Ja, eigenlijk wel. De artsen weten ook niet hoe het kan. Ik heb geluk. Er is in Nederland één jongen die er nog iets langer mee leeft. Ik geniet ervan, maar het is ook zwaar. Voor mij, maar ook voor mijn ouders en mijn broer en mijn zus. Want je leeft al elf jaar in een vacuüm, weet dat je elk moment slecht nieuws kunt krijgen. De kanker zit er nog. Het is niet te genezen, alleen af te remmen. Twee jaar geleden zagen ze op de mri een vlekje, toen zijn we weer vreselijk geschrokken. Maar het lijkt erop dat het toch iets is dat er al zat. Het zou littekenweefsel kunnen zijn. Het zet niet door, gelukkig. Maar dan zit je er wel weer middenin, met om de drie maanden een mri, met steeds weer die spanning dat het fout kan zijn. Nu heb ik gelukkig weer één keer per jaar een mri. De vorige mri was in november.”