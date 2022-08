Zadels passen maken voor paarden, dat leer je straks in Erp

Ossenaar (28) dreigt man te steken die hem aanspreekt op vernielen scooter

BERGHEM/DEN BOSCH - Een 28-jarige Ossenaar bedreigde diverse mensen met de dood, had een uitklapmes op zak en zit al sinds half mei in de cel. En daar blijft hij in ieder geval nog zeker twee maanden, aldus de rechtbank. De psychiater waar hij om vraagt, krijgt hij voorlopig niet.

6:10