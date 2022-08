Zadels passend maken voor paarden, dat leer je straks in Erp

Zwarte kitten raakt verstrikt onder motorkap van auto in Berghem

OSS/BERGHEM - Een kitten is donderdagmiddag vast komen te zitten onder een motorkap van een auto op de parkeerplaats van een dierenartsenpraktijk aan de Julianastraat in Berghem. Meerdere dierenartsen en assistenten wisten het beestje uiteindelijk te bevrijden. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

19 augustus