Dit huis is al 150 jaar van de familie Schouten, dankzij Hedwig die de traditie niet verloren wilde laten gaan

Wie straks door Gemert rijdt, zal de voet op de rem moeten zetten: dertig wordt de max

GEMERT - Nu is vijftig km/uur nog de maximumsnelheid in de bebouwde kom van Gemert. Maar op korte termijn gaat het tempo fors naar beneden: dertig km/uur. Het doel van deze ingrijpende maatregel is doorgaand verkeer en vrachtauto's zoveel mogelijk te weren.

20 mei