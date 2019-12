Brabander (31) uit Oss overleeft angstaanjagende schipbreuk: ‘We sprongen van schip in ijzige Noorse zee’

Berghemna­ren zoeken zich suf, maar genieten ook met volle teugen van Bèrgse Kwis

13:40 BERGHEM - Wie is toch die kettingroker van een Italiaanse voetbalcoach? Zijn de regels bij het vrouwenvoetbal gelijk aan die van de mannen? Welke speler had als bijnaam De Vlo? Het waren vragen uit de geheime proef van de Bèrgse Kwis, die in de nieuwe accommodatie van Berghem Sport werd gehouden. De hint vooraf was duidelijk, veel mannen werden afgevaardigd naar dit onderdeel van de oudste dorpskwis van het land.