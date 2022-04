BrabantWonen verhoogt de huren met 2,3 procent

BrabantWonen spreekt zelf van een gematigde verhoging voor huurders met een laag inkomen. De corporatie houdt de maximaal toegestane verhoging voor sociale huurwoningen aan. Wie eigenlijk een te hoog inkomen heeft voor deze woningen en zou moeten doorstromen naar de vrije huursector kan een hogere huurverhoging verwachten. Alle huurders krijgen voor 1 mei een brief of mail over de verhoging.

In een persbericht stelt BrabantWonen dat de huurverhoging noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. Tegelijkertijd signaleert de corporatie dat prijsstijgingen van levensmiddelen, brandstof en energie het leven duur maken. ‘Net als tijdens de coronapandemie zetten we daarom in op maatwerk: huurders die in de financiële problemen komen kunnen rekenen op onze hulp.’